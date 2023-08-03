Для съемок фильма в Касимове набирают массовку на велосипедах и мопедах

Кастинг актеров массовки пройдет в Центре культурного развития Касимова. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

С конца августа до середины октября 2023 года в Касимове пройдут съемки художественного фильма. Среди местных жителей набирают актеров массовых сцен славянской внешности.

Требуются подростки от 15 до 25 (! – так указано в объявлении) лет с велосипедами и мопедами. Техника должна быть старого образца, но насколько старого, в объявлении не указано.

Кроме того, в массовых сценах планируют задействовать мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет, а также бабушек и дедушек в возрасте от 65 лет.

Кастинг пройдет 3 августа – с 18:00 до 20:30 и 4 августа - с 17:00 до 20:00 по адресу: Касимов, улица Советская, 1а, первый этаж Центра культурного развития.