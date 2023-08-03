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НовостиПроисшествия3 августа 2023 7:17

Рязанца госпитализировали с улицы Бирюзова после наезда на переходе

Пожилого мужчину в Канищеве сбил молодой водитель на Volkswagen Passat
Источник:kp.ru
Пострадавший при наезде на улице Бирюзова рязанец госпитализирован.

Пострадавший при наезде на улице Бирюзова рязанец госпитализирован.

Пожилого рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре», сбил Volkswagen Passat. ДТП случилось 2 августа примерно в 11:40.

По предварительной информации областного УМВД, 81-летний мужчина в момент наезда шел по переходу напротив дома №31 по улице Бирюзова. Автомобилем управлял 21-летний горожанин.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка», - рассказали в полиции.

Всего за минувшие сутки в трех ДТП различные травмы получили три человека.

В момент наезда пешеход был на нерегулируемом переходе.

В момент наезда пешеход был на нерегулируемом переходе.