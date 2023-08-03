Рязанца госпитализировали с улицы Бирюзова после наезда на переходе

Пострадавший при наезде на улице Бирюзова рязанец госпитализирован.

Пожилого рязанца, переходившего дорогу по нерегулируемой «зебре», сбил Volkswagen Passat. ДТП случилось 2 августа примерно в 11:40.

По предварительной информации областного УМВД, 81-летний мужчина в момент наезда шел по переходу напротив дома №31 по улице Бирюзова. Автомобилем управлял 21-летний горожанин.

«В результате происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка», - рассказали в полиции.

Всего за минувшие сутки в трех ДТП различные травмы получили три человека.