Прокуратура выехала в Никуличи, где после ремонта дороги стало подтапливать участки

Прокуратура проверит ремонт дороги в Никуличах, где жалуются на подтопление участков. Фото: ya62.ru

Представительница прокуратуры Октябрьского района Рязани 2 августа выехала в поселок Никуличи. Оттуда поступила жалоба, что после ремонта дороги там стало затапливать придомовые территории. То есть не было предусмотрено должного водоотведения.

Фото, присланные местным жителем, публиковало издание ya62. К сожалению, конкретная улица и участки указаны не были.

Прокуратура, как сообщает ее пресс-служба, намерена дать оценку исполнению законодательства при проведении ремонта автодороги и «достаточности принимаемых ответственными органами мер по предотвращению подтопления домов».