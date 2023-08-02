Вызывающие вывески в центре Рязани заставят поменять, но компенсируют затраты

Зона действия дизайн-кода - это историческое ядро и "туристический каркас" города.

В Рязани утвержден порядок компенсации затрат на замену вывесок, не соответствующих дизайн-коду. Документ опубликовал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

Субсидии могут покрывать 90% от фактически понесенных затрат (их нужно подтвердить документально), но не более 100 тыс. рублей на одну вывеску. Чтобы получить компенсацию, оплату нужно совершить до 1 ноября 2023 года. Документы же принимаются до 10 ноября.

Пронин напомнил, что требованиях дизайн-кода являются обязательными для всех коммерческих организаций и ИП, работающих на Первомайском проспекте, улицах Кольцова, Краснорядская, Некрасова, Новослободская, Почтовая, Соборная, Полонского, части улиц Павлова, Ленина, Горького, Свободы, Грибоедова и Кремлевский Вал.

«Все вывески на магазинах, заведениях общественного питания, офисах предприниматели должны будут привести в нормативное состояние в соответствии с требованиями дизайн-кода», - пишет бизнес-омбудсмен.

Пронин признал, что многие из ныне установленных вывесок и рекламных конструкций противоречат нормативам. Однако пока горадминистрация никакие санкции не применяет.

Также Пронин опубликовал памятки для объектов культурного наследия и других зданий (формат вывесок и порядок их согласования отличается) со ссылками на нормативные акты и контакты подразделений, которые занимаются согласованием вывесок и оформлением субсидий.