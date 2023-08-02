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НовостиОбщество2 августа 2023 14:47

Рязанский грибник сдал в пункт приема более 191 кг лисичек

Более 14 тонн лисичек сдали жители в Шиловском районе
Источник:kp.ru
Более 14 тонн лисичек сдали жители в Шиловском районе. Фото: издательство «Пресса».

Более 14 тонн лисичек сдали жители в Шиловском районе. Фото: издательство «Пресса».

Жители Шиловского района сдали в пункт приема более 14 тонн лисичек. Грибов в лесах Рязанской области настолько много, что один из грибников привез и сдал 191,4 кг лисичек.

«Грибы должны быть чистые, обрезанные, свежие. Ранние мы принимали по 400 рублей за килограмм, но сейчас, когда их стало очень много, цена упала. Но все равно, при желании можно хорошо заработать», - прокомментировала «Прессе» генеральный директор ООО «Сельсккое грибное хозяйство» Екатерина Бурлакова.

По словам руководителя предприятия, потом лисички фасуют по 250-400 граммов и отправляют в центральные распределительные центры. Оттуда их уже поставляют в торговые сети.

Осенью на предприятии планируют принимать белые грибы и опята.

26 июля в Шацком районе Рязанской области собрали гигантские грибы размером с чайник (подробнее с фото).