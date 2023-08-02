Осудили контрактника в Рязани, обещавшего вернуть из СВО мужа своей знакомой

Осудили контрактника в Рязани, обещавшего за 250 тысяч рублей вернуть из СВО мужа своей знакомой. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязанском гарнизонном военном суде вынесли приговор военнослужащему по контракту. Мужчину обвиняли в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как установили следствие и суд, подсудимый встретил в общей компании супругу своего сослуживца, который находился в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Во время общения с женщиной он предложил ей вернуть мужа из СВО за 250 тысяч рублей.

Как указано в материалах дела, контрактник пришел утром к ней домой, и стал убеждать, настаивать, что необходимо вернуть ее мужа из зоны боевых действий. Женщина засомневалась и позвонила матери мужа, посоветоваться. Но свекровь тоже отнеслась к этому предложению скептически. Тогда контрактник сам позвонил матери, представился сослуживцем и попытался убедить ее в необходимости возвращения сына из СВО. Цена такая же – 250 тысяч рублей. Мать бойца взяла время на обдумывание предложения, но жена в этот же день, «переживая за безопасность мужа», передала контрактнику 190 тысяч рублей наличными, а также банковскую карту мужа, сообщив пин-код. Он сходил в банкомат и снял с банковской карты еще 60 тысяч рублей.

Еще через некоторое время женщина попросила вернуть деньги, контрактник сказал, что сейчас не может, но обещал чуть позже обязательно все отдать. Время шло, но мужчина деньги не возвращал.

Тем временем из СВО вернулся муж. Он заинтересовался количеством денег на банковской карте с его денежным довольствием. Супруга сообщила ему, что часть денег в размере 250 тысяч рублей она одолжила своему брату. Все это время она пыталась вернуть деньги, и когда поняла, что бесполезно, сказала мужу всю правду.

На судебном заседании обвиняемый в мошенничестве свою вину не признал, пояснив, что брал у супруги сослуживца только 60 тысяч рублей, которые потратил на юридические услуги в интересах последней.

Изучив материалы дела, суд признал контрактника виновным и приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении материального ущерба, взыскав с подсудимого 250 тысяч рублей.