Суд подтвердил незаконный сговор между рязанским УРТ и компанией «Вест Лайн»

Выводы регионального УФАС о сговоре УРТ и столичной фирмой подтвердил 20-й арбитражный апелляционный суд.

Между Управлением рязанского троллейбуса и московским ООО «Вест Лайн» имел место сговор, нарушающий антимонопольное законодательство. Выводы регионального УФАС, как сообщает его пресс-служба, подтвердил 20-й арбитражный апелляционный суд.

В сентябре 2019 года УРТ получило право обслуживать более двух десятков маршрутов (а именно 21). Объем перевозок для муниципального предприятия оказался неподъемным, и оно привлекло стороннюю фирму. Ежедневно с «Вест Лайном» заключалось несколько договоров на обслуживание того или иного маршрута ценой не более 100 тыс. рублей. В месяц таких соглашений набиралось порядка 120 штук.

Есть четкая норма — пассажирские перевозки какой бы то ни было организацией осуществляются только через конкурс, который проводит администрация. Конкурса не было. Хотя фактически на некоторых маршрутах работали коммерсанты, в салонах автобусов и на билетах перевозчиком значилось УРТ. Продолжалось это вплоть до февраля 2021 года, когда вмешалась прокуратура и возбудила дело антимонопольная служба.

«После вмешательства органов прокуратуры и возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства участники сговора прекратили противоправное поведение. ООО «Вест Лайн» начиная с марта 2021 года деятельность в городе Рязани не осуществляет», - отметили в УФАС по Рязанской области.