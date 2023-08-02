Минэкономразвития РФ поставило Рязанскую область в лидеры по производительности труда

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Министерство экономического развития России опубликовало рейтинг лучших регионов в области реализации нацпроекта «Производительность труда» за первое полугодие 2023 года.

При оценке учитывалось предприятий, которые повысили производительность труда, распространение мер господдержки и их востребованность, эффективность региональных команд и кассовая дисциплина.

По итогам профессиональной оценки всех этих составляющих Рязанская область заняла 14 место.

Как отметила зампредседателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети, свой вклад в высокий результат внесли министерство экономического развития, Государственный фонд развития промышленности, эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, команды предприятий-участников нацпроекта.

- Повышение производительности — важное направление деятельности, результаты которой напрямую влияют на снижение потерь, рост выработки продукции и увеличение прибыли на предприятиях-участниках нацпроекта. Благодаря оптимизации процессов на предприятиях растет и экономика региона. Отмечу, что внедрение бережливого производства фактически не требует финансовых затрат от самих предприятий, но дает заметную выгоду», сказала Юлия Александровна.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5 процентов к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали 86 компаний.