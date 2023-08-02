Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 11:43

Часть старинной шпоры обнаружили в ходе раскопок в городище Старая Рязань

Фотографиями очередного артефакта поделилась Старорязанская археологическая экспедиция
Источник:kp.ru
Часть старинной шпоры обнаружили в ходе раскопок в городище Старая Рязань. Фото: vk.com/oldryazanexped

Часть старинной шпоры обнаружили в ходе раскопок в городище Старая Рязань. Фото: vk.com/oldryazanexped

В ходе раскопок на территории городища Старая Рязань обнаружен очередной артефакт — часть старинной шпоры. Фотографии находки опубликовало сообщество Старорязанской археологической экспедиции Института археологии РАН 28 июля.

«Половина шпоры из шурфа на Северном мысу. Вид до и после расчистки», - говорится в комментарии к снимкам.

Ранее экспедиция рассказывала и о других находках текущего сезона. Среди них: монеты, торговые пломбы, различные аксессуары и их фрагменты, наконечники стрел.