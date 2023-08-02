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НовостиПроисшествия2 августа 2023 11:25

Оперативники задержали мошенника на пороге квартиры жертвы в Касимовском районе

20-летний житель Ростовской области пытался забрать круглую сумму у рязанского пенсионера
Источник:kp.ru
В Касимовском районе полицейские задержали телефонного мошенника.

В Касимовском районе полицейские задержали телефонного мошенника.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Касимовском районе полиция задержала подозреваемого в телефонном мошенничестве 20-летнего жителя Ростовской области, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Накануне местные жители обратились в полицию с заявлением, что их родственнику – 70-летнему жителю деревни Самуиловка позвонил мужчина и представился полицейским. Выдуманной историей «Ваш родственник попал в аварию и не может разговаривать» злоумышленник хотел завладеть 130 тысячами рублей пенсионера. За деньгами должен был приехать курьер.

Оперативники задержали мошенника прямо на пороге квартиры пострадавшего. Ранее молодой человек подобным способом уже похитил обманом деньги у четырех пенсионеров из Пензы и Мордовии.