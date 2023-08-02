Опьяневшего подростка за рулем автомобиля остановили патрульные. Фото: 62.мвд.рф

Экипаж ППС остановил в Рязани автомобиль Subaru, за рулем которого был 17-летний парень. Полицейские отреагировали на обращение рязанцев, сообщивших, что на улице Нижне-Трубежной заметили водителя в неадекватном состоянии.

Когда поступил вызов, патруль выехал по указанному адресу и заметил тот самый Subaru. Машина двигалась «неуверенно». За рулем был несовершеннолетний горожанин.

«Конечно, прав на управление автомобилем у него быть не могло. Также у подростка имелись признаки опьянения», - отметили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Следом прибыли сотрудники ГИБДД и оформили необходимые материалы для привлечения нарушителя к ответственности. Выясняется, кто допустил такую ситуацию, и решается вопрос о наказании для родителей.