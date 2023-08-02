Пятидневная жара до 34 градусов накроет Рязань и область 3 августа

Рязанцев предупредили о пятидневной жаре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рязанцев предупредили о сильной жаре в ближайшие дни. Опубликовало метеопредупреждение региональное управление МЧС, опираясь на данные метеорологов.

Согласно полученной информации, жара в Рязанской области будет с 3 по 7 августа. Воздух прогреется до +30… +34 градусов. И если с 3 и 4 августа жаркая погода ожидается местами, то с 5 по 7 августа – повсеместно.

В связи с этим сотрудники МЧС напоминают, что в условиях засухи трава и лесная подстилка загораются как порох. Ведомство просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, и не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесов.