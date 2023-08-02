Рязанцы снова жалуются на погрызенные собаками автомобили

Рязанцы продолжают жаловаться на погрызенные собаками автомобили.

Рязанцы продолжают жаловаться на собак, которые грызут по ночам их припаркованные автомобили. Очередное сообщение появилось в ПУВР.

«Подскажите, кто сталкивался. Ночью собаки повредили автомобиль. Кого вызывать, есть ли смысл вообще что-то делать? Примут за страховой случай или чинить за свой счет?» - задала вопросы пострадавший автомобилист. По словам мужчины, собаки напали на его машину в одном из дворов в микрорайоне Кальное.

Как оказалось, в похожей ситуации сталкивались в Рязани многие. Кто-то ремонтировал машину за свой счет, кто-то рассматривает вариант подачи судебного иска на администрацию Рязани.

Буквально в ночь на 30 июля в одном из дворов Дашково-Песочни стая бездомных собак погрызла машину. Животные испортили брызговик и оторвали номер. Пострадавший «поблагодарил» службу отлова животных (читать подробнее с фото).