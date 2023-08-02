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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:25

В Рязани легковушка сбила 61-летнего велосипедиста

Пешеход передвигался на запрещающий сигнал светофора
Источник:kp.ru
В Рязани легковушка сбила 61-летнего велосипедиста.

В Рязани легковушка сбила 61-летнего велосипедиста.

Днем 1 августа в Рязани на улице Горького произошло ДТП с участием пожилого велосипедиста, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 61-летний мужчина на велосипеде ехал по «зебре» на красный свет светофора. В это время 37-летняя водитель Nissan Qashqai не успела нажать на тормоз и сбила велосипедиста.

В результате дорожного происшествия мужчина получил травмы. Медики оказали ему медицинскую помощь, а полиция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.