Двух пони украли из частного дома под Рязанью

Двух пони шетлендской породы украли из частного дома под Рязанью Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Рязанские оперативники раскрыли кражу двух пони шетлендской породы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть обратилась 52-летняя жительница поселка Мервино. Она сообщила, что утром заметила пропажу животных из загона. Женщина рассказала, что содержит пони уже не первый год, и летом животных выводит в город, чтобы катать детей.

Во время опроса местных жителей полицейские нашли свидетелей, которые видели ночью девушку с двумя пони. Она вела их под уздцы в сторону Захаровского района. Вскоре оперативники выяснили, что девушку с животными видели в деревне Сергеевка Рязанского района. Там воришку и задержали. Ею оказалась 23-летняя рязанка, которая не так давно работала в усадьбе, где ухаживала за животными.

Именно после увольнения она решила украсть лошадей, чтобы потом продать.

Отметим, что на популярном сайте объявлений пони шетлендской породы стоят от 35 до 100 тысяч рублей.