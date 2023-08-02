Платные парковки Рязани с 2024 года передадут в собственность города

Платные парковки Рязани перейдут в собственность города. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Платные парковки, расположенные в Рязани, власти хотят передать в собственность города. О планах сообщает сама администрация Рязани.

Уже в январе 2024 года заканчивается срок действия договора, заключенного с ПАО «Ростелеком». Продлевать его чиновники не собираются, и все права по владению и распоряжению всем платным парковочным комплексом передадут муниципалитету.

В будущем обслуживать платные парковки будет муниципальное учреждение, которое оптимизирует созданные парковочные места, а потом будет следить за состоянием дорожных знаков и разметки.