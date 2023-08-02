Назван список управляющих компаний Рязани, задолжавших за электроэнергию

Управляющие компании Рязани задолжали за электроэнергию почти 70 млн рублей.

ООО «РГМЭК» (Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания) назвала управляющие компании Рязани, у которых накопились солидные долги перед РГМЭК по договорам электроснабжения.

По информации муниципальной компании, ряд УК пользуются электроэнергией, получают платежи от жильцов, но не исполняют свои обязательства перед ООО «РГМЭК» по оплате потребленного энергоресурса. В результате эти управляющие компании имеют долги, пени и судебные иски.

Общий долг УК по состоянию на 1 июля 2023 года составляет почти 70 млн рублей.

Список управляющих компаний, имеющих наибольшую просроченную задолженность перед РГМЭК:

- ООО УК «Квадр-М» (улица Маяковского, 76);

- ООО «Управляющая организация Техрембытсервис» (улица Вокзальная, 99);

- ООО «Вектор Плюс» (улица Новоселов, 58);

- ООО «УК на Маяковского» (улица Маяковского, 76);

- ООО «ЛидерФонд» (улица Горького, 86);

- ООО «ПИК-Комфорт» (улица Ленина, 10);

- ООО УК «НИКО» (улица Мервинская, 30);

- ООО «ВеллКом - Сервис» (улица Стройкова, 38);

- ООО «ЖИЛГРАД» (Куйбышевское шоссе, 3);

- ООО «ЖКО Строитель» (улица Предзаводская, 10).