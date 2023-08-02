По делу о хищениях в рязанской Академии ФСИН задержали Александра Крымова. Фото:телеканал ТКР.

1 августа силовики задержали бывшего руководителя рязанской Академии ФСИН России Александра Крымова. Об этом сообщается на сайте Басманного районного суда Москвы. В этот же день следователи Центрального аппарата СК России предъявили ему обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») по факту присвоения денег Академии ФСИН России, выделенных на выплату премий сотрудникам.

И следователь, и прокурор просили суд взять Крымова под стражу сроком на два месяца, до 1 октября 2023 года включительно, но их доводы судью не убедили. Александра Крымова отправили под домашний арест. Ему запрещено выходить за пределы квартиры без письменного разрешения следователя, общаться с любыми лицами, за исключением его близких родственников, получать и отправлять корреспонденцию, использовать интернет.

Александр Крымов возглавил рязанскую Академию ФСИН России в 2011 году, а спутся девять лет стал руководителем Университета ФСИН в городе Пушкине Санкт-Петербурга. В последнее время профессор Крымов руководил административным направлением Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.