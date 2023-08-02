«С особым трепетом…» Елена Сорокина выложила фото женившегося участника СВО

В Рязанской области в 2023 году участники СВО создали 133 семьи.

В 2023 году участники специальной военной операции (СВО) создали 133 семьи. Такую цифру привела начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По словам чиновницы, только 1 августа в Рязани прошли три таких бракосочетания.

«Мы с особым трепетом относимся к регистрации браков участников СВО. Счастья вам, дорогие молодожены! С днем рождения ваших сильных семей», - пожелала Сорокина.