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НовостиОбщество2 августа 2023 5:50

«С особым трепетом…» Елена Сорокина выложила фото женившегося участника СВО

133 семьи создали в Рязани участники специальной военной операции
Источник:kp.ru
В Рязанской области в 2023 году участники СВО создали 133 семьи.

В Рязанской области в 2023 году участники СВО создали 133 семьи.

В 2023 году участники специальной военной операции (СВО) создали 133 семьи. Такую цифру привела начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.

По словам чиновницы, только 1 августа в Рязани прошли три таких бракосочетания.

«Мы с особым трепетом относимся к регистрации браков участников СВО. Счастья вам, дорогие молодожены! С днем рождения ваших сильных семей», - пожелала Сорокина.

Сорокина: С начала 2023 года рязанские бойцы СВО создали 133 семьи.

Сорокина: С начала 2023 года рязанские бойцы СВО создали 133 семьи.