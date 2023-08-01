Налево с двух полос. Изменена схема проезда одного из самых оживленных перекрестков Рязани

Поворот с проезда Яблочкова на Куйбышевское шоссе. Теперь налево две полосы.

1 августа пресс-служба администрации Рязани сообщила об изменении работы светофора на одном из самых оживленных перекрестков - улицы Циолковского (Куйбышевского шоссе) с проездом Яблочкова (ул. Горького). Сделано это для увеличения пропускной способности.

Теперь при движении со стороны Песочни по проезду Яблочкова поворачивать налево - на Куйбышевское шоссе - можно с двух полос (ранее с одной). Двигаться прямо на улицу Горького можно только с крайней правой полосы, также с этой полосы разрешен, как и ранее, поворот направо - на улицу Циолковского.

Со стороны Куйбышевского шоссе поворот направо - на проезд Яблочкова - также разрешен с двух полос.