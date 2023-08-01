Дожди, грозы и 30-градусная жара ожидают рязанцев днем 2 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 2 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Прогнозируются кратковременные дожди и днем, в отдельных районах возможна гроза.

Ветер в среду ожидается восточный, юго-восточный, порывами до девяти метров в секунду, но при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +13... +18 градусов, днем +23... +28 градусов.

По информации специалистов центра «Фобос», дневная температура 2 августа может вполне достигнуть +28.. +30 градусов при слабом ветре и атмосферном давлении в пределах нормы.