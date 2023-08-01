Застрявшая на выделенке машина парализовала работу троллейбусов в Рязани

Застрявшая на выделенной полосе общественного транспорта машина парализовала работу троллейбусов в Рязани.

1 августа около 16:00 в центре Рязани парализовало работу общественного транспорта. Десятки троллейбусов остановились на площади Ленина в сторону площади Победы. Фото и видео КП-Рязань прислал очевидец.

Причина коллапса – застрявший на выделенной полосе на Первомайском проспекте автомобиль Volkswagen Polo. По словам женщины-водителя, у машины заклинило коробку-автомат.

Спустя полчаса машину удалось завести.

Несколько часов назад стало известно, что за июнь-июль рязанским автомобилистам пришло более 50 уведомлений о штрафах за езду по выделенной полосе для общественного транспорта (читать подробнее).