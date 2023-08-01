И всё-таки восстановят. Принято окончательное решение по дому на улице Пушкина, где взорвался газ

Дом на улице Пушкина в Рязани, где взорвался газ, горадминистрация планирует восстановить до конца года.

До конца 2023 года планируется восстановить дом №47 корп. 2 на улице Пушкина, где произошел взрыв газа. Заявление сделал замглавы администрации Рязани Михаил Ромодин на встрече с жильцам.

В результате ЧП 9 декабря 2022-го здание частично обрушилось.

«Было проведено несколько экспертиз состояния конструкции. Специалисты пришли к выводу о возможности восстановления здания», - доложили чиновники.

То есть озвученные ранее руководителем СУ СК по Рязанской области Владимиром Никешкиным выводы о том, что дом находится в аварийном состоянии и жильцов необходимо расселить, в итоге не подтвердились. Аварийно-восстановительные работы все-таки пройдут. Людям на время придется покинуть квартиры.

«Необходимо укрепить фундамент, восстановить и утеплить стены, провести отделочные работы, проложить инженерные коммуникации. Администрация города окажет содействие с перевозом имущества в помещения для временного хранения», - передает пресс-служба горадминистрации по итогам встречи.