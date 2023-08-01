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НовостиОбщество1 августа 2023 12:47

Еще один район Рязани посетит губернатор Павел Малков

Глава региона анонсировал очередной объезд областного центра
Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков анонсировал еще один объезд Рязани.

Губернатор Павел Малков анонсировал еще один объезд Рязани.

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетит один из микрорайонов областного центра. Очередной объезд глава региона анонсировал на заседании правительства. Предположительно Малков проинспектирует улицы и дворы Рязани на следующей неделе, но где именно появится губернатор, пока неизвестно. Все будет решаться по согласованию с городской администрацией.

Еще в мае прошлого года тогда еще врио губернатора Павел Малков обещал «в ближайшее время объехать все районы, лично посмотреть на "болевые точки" города». В апреле 2023 года Малков запускал опросы, спрашивал мнение жителей, какой район города ему надо посетить в первую очередь. В итоге отправился в Дашково-Песочню вместе с и.о. главы администрации Виталием Артемовым.