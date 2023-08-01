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НовостиАвто1 августа 2023 11:01

Асфальт на Северной окружной полностью уложат в ночь на 2 августа

Реконструкцию дороги чиновники планируют завершить в конце сентября
Источник:kp.ru
В Рязани 2 августа завершат укладку асфальта на Северной окружной дороге.

В Рязани 2 августа завершат укладку асфальта на Северной окружной дороге.

В ночь на 2 августа на Северной окружной дороге полностью уложат асфальт. В этом заверил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун на заседании регионального правительства. Но реконструкция завершится в конце сентября.

«Подрядчику останется установить освещение, обустроить велодорожку, тротуар, а также благоустроить территорию возле борковского карьера. Все работы мы планируем завершить на месяц раньше предусмотренного контрактом срока, в конце сентября», - сказал чиновник.

Ранее «асфальтобетонные работы по основному ходу» глава минтранса планировал окончить до 30 июля (читать подробнее).