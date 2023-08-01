Улица Новая может стать двухсторонней. Планы по реконструкции озвучил и.о. главы администрации Рязани

Тему реконструкции Новой подняли, обсуждая жалобу рязанца на состояние проезжей части. Пока там обходятся только ямочным ремонтом. Фото: администрация Рязани.

И.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов заявил о намерении городских властей сделать улицу Новую двухсторонней. Для этого ее необходимо реконструировать. Планы градоначальник озвучил на заседании областного правительства 1 августа.

«Мы считаем, что эту дорогу нужно делать двухсторонней, и делать ее от Касимовского шоссе до улицы Маяковского. Если дадите согласие, то мы готовы представить в минтранс обоснование стоимости объекта с возможностью реконструкции в период 2024-2025 годов «под ключ», - обратился Артемов к губернатору Павлу Малкову.

«Под ключ» означает, что контракт планируется заключить одновременно на разработку проектно-сметной сметной документации и проведение дорожно-строительных работ. Из слов Артемова следует, что реконструкция предполагает расширение проезжей части до двух полос в каждую сторону вместе с ремонтом тротуаров.

Малков ответил, что хочет посмотреть обосновывающие материалы, стоимость проекта и какие изменения должна принести его реализация.