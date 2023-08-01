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НовостиОбщество1 августа 2023 10:07

Хирурга рязанской ОКБ Тимура Рахмаева наградили медалью Луки Крымского

Рязанский врач награжден медалью за заслуги в сфере здравоохранение
Источник:kp.ru
Хирурга рязанской ОКБ Тимура Рахмаева наградили медалью Луки Крымского.

Хирурга рязанской ОКБ Тимура Рахмаева наградили медалью Луки Крымского.

Указом Президента РФ врача рязанской ОКБ Тимура Рахмаева наградили медалью Луки Крымского. Документ опубликован 31 июля на официальном портале для правовых актов

Тимур Саидович Рахмаев уроженец Касимовского района. Окончил РязГМУ, и уже более 20 лет работает в экстренной хирургии. Числясь врачом-хирургом отделения общей хирургии №1, выезжал добровольцем в зону СВО, две недели находился в больнице Первомайска, недалеко от Бахмута, а также в Мариуполе.

С апреля 2023 года работает в БСМП.

Медаль Луки Крымского – государственная награда, которую вручают за заслуги в сфере здравоохранения. Названа медаль в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.