О ливнях, грозах и граде днем 1 августа предупредило рязанцев МЧС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 1 августа на территории Рязанской области местами возможны сильные дожди, ливни, грозы, а в отдельных районах град. Метеопредупреждение со ссылкой на данные метеорологов опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

«При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду», - предупреждают в ведомстве.

По данным специалистов центра «Фобос», гроза с дождем возможны и 1 августа. При этом атмосферное давление будет в пределах нормы.