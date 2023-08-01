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НовостиОбщество1 августа 2023 10:00

О ливнях, грозах и граде днем 1 августа предупредило рязанцев МЧС

Порывы ветра во вторник могут достигать 17 метров в секунду
Источник:kp.ru
О ливнях, грозах и граде днем 1 августа предупредило рязанцев МЧС.

О ливнях, грозах и граде днем 1 августа предупредило рязанцев МЧС.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 1 августа на территории Рязанской области местами возможны сильные дожди, ливни, грозы, а в отдельных районах град. Метеопредупреждение со ссылкой на данные метеорологов опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

«При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду», - предупреждают в ведомстве.

По данным специалистов центра «Фобос», гроза с дождем возможны и 1 августа. При этом атмосферное давление будет в пределах нормы.