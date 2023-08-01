За езду по выделенным полосам в Рязани оштрафовали более 50 водителей

В Рязани зафиксировали свыше 50 нарушений при движении по выделенной полосе.

За июнь-июль рязанским автомобилистам пришло более 50 уведомлений о штрафах за езду по выделенной полосе для общественного транспорта. Такую цифру привел депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов, уточнив, что эти данные актуальны на 18 июля.

«Сейчас, очевидно, уже больше. Так как, судя по всему, эти данные получили в "ручном" режиме, когда экипажи ГИБДД встали на выделенной полосе на Московском шоссе и Первомайском проспекте на несколько часов», - сообщил депутат.

В настоящее время на выделенных полосах установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД.

«Потихоньку и в этом направлении наводится порядок. Выделенные полосы для общественного транспорта в Рязани - серьезный шаг, чтобы наш город стал лучше. Самое главное, наказание за нарушение ПДД и выезд на выделенку - должно быть неотвратимым. Тогда это будет работать», - уверен Польевтов.

21 июля КП-Рязань продемонстрировала видео, как рязанские автомобилисты бесстрашно мчатся по выделенным полосам общественного транспорта. Несмотря на дорожный знак «Проезд запрещен» на Первомайском проспекте, вслед за автобусами, троллейбусами и маршрутками спокойно едут обычные автолюбители, а также такси, грузовики, свадебные кортежи и др. (читать подробнее и смотреть видео).