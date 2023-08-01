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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:34

Массовое ДТП произошло утром 1 августа на Московском шоссе

На перекрестке с улицей Западной в Рязани столкнулись несколько автомобилей
Источник:kp.ru
На Московском шоссе произошло массовое ДТП.

На Московском шоссе произошло массовое ДТП.

Утром 1 августа на Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП. О происшествии сообщают подписчики ПУВР. По словам очевидцев, авария произошла на перекрестке с улицей Западной в сторону таможни.

По предварительным данным, в аварии участвовали четыре автомобиля, в том числе – грузовик.

К настоящему времени официальной информации о ДТП не поступало, сведений о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ровно сутки назад массовое ДТП произошло на улице Маяковского у центрального рынка (читать подробнее).