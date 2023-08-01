До села Константиново в Рязанской области проложат мультимодальный маршрут.

Село Константиново может попасть в федеральную программу создания мультимодальных маршрутов. Комитет инвестиций и туризма Рязанской области сообщил на странице губернатора Павла Малкова, что подал соответствующее предложение.

«Планируемый маршрут будет включать проезд по ж/д и на автобусе до села Константиново. В планах – создание таких маршрутов по другим туристическим направлениям», - рассказали в комитете.

Мультимодальные перевозки иначе называют комбинированными или смешанными. Они предполагают использование нескольких видов транспорта, которые состыкованы по времени отправления и прибытия, чтобы как можно удобнее можно было добраться до конкретного места. При этом на поездку действует единый билет.