Ужасной химической вонью накрыло Кальное и Песочню в Рязани утром 1 августа.

Утром 1 августа жители микрорайонов Кальное и Дашково-Песочни почувствовали неприятный химический запах в воздухе. Горожане резонно считают, что всему виной выбросы промышленных предприятий.

Жительница Кального в Telegram-канале «Рязань» сообщила, что проснулась в 5:30 от «ужасной химической вони».

«Открыла окно и чуть не задохнулась от концентрации запаха на улице. Да, можно снова звонить и оставлять заявку о запахе и т.д., но ничего не меняется! Вот вообще ничего. Всё давно зафиксировано, тысячи жалоб написаны, а вонища как была, так и есть», - написала рязанка.

Также в группе RZN LIFE опубликована жалоба из Песочни.

«Время 7:12. Вонища невозможная. На моей памяти уже лет 5 это происходит. Когда решится это проблема?», - возмутилась женщина.