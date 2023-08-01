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НовостиЭкономика1 августа 2023 6:23

Заключенные рязанской колонии будут изготавливать крепёж

В рамках первого заказа в ИК-6 должны собрать 20 тонн болткомплектов
Источник:kp.ru
В рязанской ИК-6 будут производить крепёж для крупного предприятия. Фото: 62.fsin.gov.ru

В рязанской ИК-6 будут производить крепёж для крупного предприятия. Фото: 62.fsin.gov.ru

Заключенные исправительной колонии №6 в Рязанской области будут производить крепёж для крупного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

С заводом «Бервел» сотрудники производственной службы ИК-6 заключили контракт. По нему осужденные должны собрать 20 тонн болткомплектов в рамках первого заказа.

Заказчик привлечет к оплачиваемому труду 25 человек, отремонтирует цех, в котором они будут работать, и предоставит оборудование.