Программу празднования Дня ВДВ в Рязани обнародовала горадминистрация.

2 августа в Рязани пройдут мероприятия в честь 93-й годовщины образования воздушно-десантных войск. Администрация города обнародовала программу празднования Дня ВДВ.

Программа ограничится торжественными мероприятиями на площади Ленина. Начнутся они в 10:00 с церемонии выноса флагов Российской Федерации, ВДВ и Георгиевского знамени РГВВДКУ.

Затем со строевой песней пройдут парадные расчеты военнослужащих РГВВДКУ и состоятся показательные выступления роты почетного караула. Не обойдется и без парашютных прыжков.

«В завершении торжественной части праздника по традиции выступит вокально-инструментальный ансамбль «Крылатая пехота», - рассказали в горадминистрации.