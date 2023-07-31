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НовостиПроисшествия31 июля 2023 14:18

Женщина с одного удара зарезала мужа в Шацком районе

Во время пьяного конфликта в Рязанской области жена убила супруга
Источник:kp.ru
В Шацком районе женщина зарезала мужа.

В Шацком районе женщина зарезала мужа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 июля в Шацком районе произошло убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, между пьяными супругами произошел конфликт. В какой-то момент 62-летняя женщина схватила нож и вонзила его в грудь мужу.

От полученной раны мужчина скончался в местной больнице.

Сасовский МСО возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» и задержал подозреваемую. В ближайшее время суд изберет для нее меру пресечения.

В этот же день на приусадебном участке дома в деревне Самуловка Касимовского района соседи обнаружили труп 76-летней местной жительницы (читать подробнее).