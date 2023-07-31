Декан факультета экономики РГУ Владимир Отто: Мы предлагаем профессию будущего

В РГУ имени С. А. Есенина продолжает работать приемная комиссия. Фото: РГУ им. С.А. Есенина

В РГУ имени С. А. Есенина продолжает работать приемная комиссия. В 2023 году факультет экономики набирает абитуриентов на платные программы бакалавриата «Международная торговля» и магистратуры «Международный маркетинг и управление внешнеэкономической деятельностью».

Декан факультета экономики Владимир Отто в разговоре с КП-Рязань отметил, что на сегодняшний день рынок, в особенности рязанского региона, как никогда нуждается в грамотных экономистах.

- Нынешнее время диктует нам условия – появляются новые зарубежные рынки и на российский товар существует спрос. Нам необходимо научиться пользоваться этими логистическими цепочками и соответствовать стандартам работы с ними. Если мы сейчас не подготовим специалистов, то просто опоздаем. Именно поэтому в РГУ появились образовательные программы «Международная торговля» и «Международный маркетинг и управление внешнеэкономической деятельностью».

Мы предлагаем профессию будущего. РГУ – единственный вуз в Рязанской области, который предоставляет обучение такого уровня. Наши студенты получают знания по учебным программам, которые разработаны Российской школой экспорта. Для осуществления такой возможности вуз приобрел соответствующую лицензию.

Мы считаем, что на каждом предприятии Рязанской области должны быть специалисты такого уровня знаний и подготовки.

Наша справка

Программы подготовки открыты в сотрудничестве с Рязанским центром экспорта и Школой экспорта Российского экспортного центра, при поддержке Министерства экономического развития Рязанской области.

Документы принимаются до 5 августа на программу магистратуры «Международный маркетинг и управление внешнеэкономической деятельностью» (заочная форма обучения).

19 августа завершается прием документов на платную программу бакалавриата «Международная торговля» (очная форма обучения).

По вопросам поступления можно обращаться по телефону: +7 (4912) 97-15-10 или на электронную почту: priem@365.rsu.edu.ru .