На крупном пожаре в Южном промузле ликвидировали открытое горение. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В 15:06 31 июля ликвидировано открытое горение на крупном пожаре в Южном промузле Рязани. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, проводятся работы по проливке (дотушиванию) пожара.

Ранее в ведомстве рассказали, полыхал ангар размером 60 на 20 метров. К моменту локализации пожара, которая объявлена в 14:06, огонь распространился по площади 500 квадратных метров.

Изначально информация о возгорании поступила в 13:41. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.