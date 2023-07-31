Огонь распространился по площади 500 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Южном промышленном узле Рязани днем 31 июля загорелся кирпичный ангар. Первая информация о пожаре поступила в 13:41. Впоследствии ему присвоен повышенный номер сложности.

«На момент прибытия горела кровля кирпичного ангара размером 60 на 20 метров», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Кирпичный ангар загорелся в Южном промузле Рязани 31 июля. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На момент локализации, в 14:06, огонь распространился по площади 500 квадратных метров. На месте работали восемь единиц пожарной техники.

По предварительной информации, никто не пострадал.