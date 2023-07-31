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НовостиАвто31 июля 2023 11:24

Парковку на Краснорядской в центре Рязани закрыли

Городские власти будут репетировать празднование Дня ВДВ, и припаркованные машины будут им мешать
Источник:kp.ru
В Рязани закрыли парковку на улице Краснорядской.

В Рязани закрыли парковку на улице Краснорядской.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 31 июля на улице Краснорядской у Торговых рядов закрыли автомобильную парковку. Кроме того, парковка не работают на улице Горького в районе отеля «Старый город». Там уже экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост.

Парковаться на этом участке улицы Горького по обеим сторонам дороги автоинспекторы не давали уже в первой половине дня (читать подробнее).

Причина закрытия парковок – репетиция празднования Дня ВДВ, которая пройдет в центре Рязани с 20:00 до 23:00.