Экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост в Рязани.

31 июля экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост в Рязани. Парковаться на этом участке улицы Горького по обеим сторонам дороги автоинспекторы не давали уже в первой половине дня.

Это может быть связано с репетицией праздника «Рязань — столица ВДВ», которая должна пройти с 20:00 до 23:00. Ранее сообщалось о перекрытии движения по площади Ленина и об изменениях движения общественного транспорта в связи с мероприятием.