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НовостиОбщество31 июля 2023 11:12

Экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост в Рязани

Вечером 31 июля на площади Ленина пройдет репетиция праздника «Рязань — столица ВДВ»
Источник:kp.ru
Экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост в Рязани.

Экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост в Рязани.

31 июля экипажи ДПС очистили от припаркованных машин Брессюирский мост в Рязани. Парковаться на этом участке улицы Горького по обеим сторонам дороги автоинспекторы не давали уже в первой половине дня.

Это может быть связано с репетицией праздника «Рязань — столица ВДВ», которая должна пройти с 20:00 до 23:00. Ранее сообщалось о перекрытии движения по площади Ленина и об изменениях движения общественного транспорта в связи с мероприятием.

Автоинспекторы начали дежурить на мосту в первой половине дня.

Автоинспекторы начали дежурить на мосту в первой половине дня.