В Солотче под конец июля зацвела черемуха

В Солотче под конец июля вновь зацвела черемуха.

Под Рязанью вновь зацвела черемуха. Как указывает автор фото, опубликованного в группе «Типичная Солотча» 30 июля, сделано оно «по дороге в Давыдово от лыжной поляны».

«Кто не успел понюхать черемуху в мае, может наверстать сейчас», - комментирует женщина.

Рязанка предположила, что необычное явление «спровоцировал шелкопряд». Имеется ввиду нашествие непарного шелкопряда, произошедшее в Рязанской области в 2023 году. Пик численности насекомого-вредителя зафиксировали в Мещере. Гусеницы, объедавшие деревья, нанесли серьезный ущерб лесам.