Тенор Владимир Лютиков стал референтом рязанского губернатора Малкова

Губернатор Малков утвердил Владимира Лютикова своим референтом. Фото: Рязанский областной театр драмы.

Референтом губернатора Рязанской области Павла Малкова стал солист областного музыкального театра Владимир Лютиков, сообщает «Новая».

Лютиков родился в Рязани, здесь же окончил детскую музыкальную школу и музыкальный колледж.

После срочной службы в качестве солиста хора в академическом ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова окончил Саратовскую государственную консерваторию по специальности «Оперное пение».

C 2021 года Владимир Лютиков – солист, тенор Рязанского областного музыкального театра.

О должности референта губернатора стало известно в мае 2022 года. Как сказала тогда замруководителя аппарата правительства Инна Кривозубова, новая должность необходима для «обеспечения деятельности губернатора с целью технического сопровождения выполняемых задач».

«Введение новой должности в штатное расписание правительства произойдет без увеличения штатной численности аппарата за счет сокращения вакантных патронажных должностей», - подчеркнула чиновница (читать подробнее).