В отличие от стандартного плазмофореза каскадная фильтрация плазмы крови не травматична для человека, плазма не теряется. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Впервые в Рязанской области врачи провели каскадную плазмофильтрацию больной с ревматоидным артритом. Произошло это в БСМП, куда поступила женщина уже давно страдающая хроническим воспалительным заболеванием соединительной ткани.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Юрия Карева, ситуация усугублялась тем, что медикаментозное лечение пациентке помогало очень слабо. Тогда врачи и решили лечить ее с использованием аппарата Plasauto Sigma.

«Аппарат, подключенный к кровеносным магистралям, имеет два фильтра. В первом плазмофильтре клеточные элементы крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) отделились от плазмы, которая затем поступила на плазмосепаратор. Здесь она очистилась от ревматоидных факторов и всех иммунных тел, которые остались в фильтре. А чистая очищенная плазма вернулась больной», - пояснил специалист.

Как отметили медики, каскадная плазмофильтрация дала поразительные результаты. Уже после первой процедуры ревматоидный фактор у больной снизился в два раза, с 320 единиц до 167. Кроме того, кровяные показатели воспалительного процесса уменьшились СОЭ (скорость оседания эритроцитов) с 20 до 7, СРБ (С-реактивный белок - показатель текущего воспалительного процесса в организме) с 25 до 10.

После второй манипуляции ревматоидный фактор стал 100, то есть по сравнению с начальным уровнем меньше в три раза, СРБ пришел в норму, а СОЭ стало 3.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо. По ее словам, у нее даже уменьшились ревматоидные шишки на суставах.

Как добавил Юрий Карев, каскадная фильтрация плазмы крови в настоящее время один из самых современных методов очищения крови. Ее можно применять в лечении ряда тяжелых, трудно поддающихся терапии заболеваний. В отличие от стандартного плазмофореза она не является травматичной для пациента, плазме при ней не теряется.

«На вооружении врачей рязанской БСМП имеются три таких аппарата. Сейчас прорабатывается документальная база чтобы такая высокотехнологичной процедура стала стандартной в Рязанской области», - признался врач.