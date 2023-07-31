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НовостиПроисшествия31 июля 2023 7:53

Массовое ДТП произошло утром 31 июля на улице Маяковского

В центре Рязани на месте массовой аварии работают сотрудники ГИБДД
Источник:kp.ru
На улице Маяковского произошло массовое ДТП.

На улице Маяковского произошло массовое ДТП.

В понедельник утром, 31 июля, в Рязани произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщает паблик «ДТП. Аварии. Рязань».

Как отметили очевидцы, массовое столкновение легковушке произошло на улице Маяковского напротив Центрального рынка. Машины, в том числе - припаркованные, имеют механические повреждения.

Официальной информации к настоящему времени не поступало. Подробности уточняются.

Двумя днями ранее 20-летняя рязанка на Kia Spectra устроила смертельное ДТП. Погиб мужчина (читать подробнее).