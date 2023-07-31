Больше 200 домов в Рязани останутся без горячей воды с 1 августа.

Одно из самых масштабных отключений горячей воды нынешнего лета ждет жителей Рязани с 1 по 14 августа. Исходя из графика, ранее опубликованного МУП «РМПТС», под него попадут свыше 200 адресов.

Это 195 жилых домов, восемь детсадов, шесть школ и другие объекты.

РМПТС продолжает профилактические работы при подготовке к следующему отопительному сезону, с чем и будет связано двухнедельное отсутствие ГВС. В соцсетях теплосеть разместила список - в него вошли дома на 17 улицах.

А именно:

- 1-й Тракторный проезд, д. №№ 6, 7, 8, 9;

- 3-й Тракторный проезд, д. № 7;

- 4-й Мервинский проезд, д. № 2/27;

- 6-й Коломенский проезд, д. № 7/30;

- ул. Великанова, д. №№ 1 к.1, 1 к.2, 1 к.6, 2, 3, 3 к.1, 4, 5, 5 к.2, 6, 6 к.1, 7 к.1, 8, 8 к.1, 9, 10, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 11, 11 к.1, 11 к.2, 11 к.3, 12, 12 к.1, 12 к.2, 13, 14, 14 к.1, 15, 16, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 17, 18, 19;

- ул. Вишневая, д. №№ 28/4, 30, 32, 34/2;

- ул. Западная, д. № 8;

- ул. Коломенская, д. №№ 1а, 3;

- ул. Комбайновая, д. №№ 1/5, 2/7, 13, 13 к.1, 13 к.2, 21, 21 к.1, 22 к.1, 24, 26, 28;

- ул. Костычева, д. №№ 2, 2 к.1, 6, 6 к.1, 6 к.2, 7, 7 к.1, 7 к.2, 8, 8 к.1, 9, 10, 10 к.1, 10 к.2, 12, 12 к.1, 14, 14 к.1, 14 к.2, 16, 16 к.1;

- ул. Крупской, д. №№ 1/13, 2/14, 3, 3 к.1, 3 к.2, 4, 4а, 5, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3, 7, 8, 8 к.1, 8 к.2, 9, 9а, 10, 10а, 10 к.1, 10 к.2, 11, 12 к.1, 12 к.2, 13, 14, 14 к.1, 14 к.2, 15 к.1, 15/18, 16, 16 к.1, 17, 18, 18а, 18 к.1, 19 к.1, 19 к.2, 19 к.3, 21, 21 к.1, 22, 23, 28;

- ул. Мервинская, д. №№ 164, 164а;

- Московское шоссе, д. №№ 35, 35 к.1, 39, 39 к.1, 39 к.2, 39 к.3, 39 к.4, 39 к.5, 41а, 41 к.1, 41 к.2, 45, 45 к.1, 45 к.2, 47, 47 к.1, 49, 51/2, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

- Народный бульвар, д. №№ 4, 12, 12 к.1, 14, 16;

- ул. Новаторов, д. №№ 1/4, 2, 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3, 3, 3а, 4, 5, 5 к.1, 6, 7, 8, 9, 9 к.1, 10, 11, 11 к.1, 12, 13, 15, 15 к.1, 17, 17 к.1, 19, 19 к.1, 19 к.2, 19 к.3, 21, 21 А, 23, 25, 27, 27а, 27б, 29;

- ул. Сельскохозяйственная, д. № 14;

- ул. Юбилейная, д. №№ 1 к.1, 1 к.2, 2, 2 к.1, 2 к.2, 3, 3 к.1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15а, 16, 16 к.1, 17, 18, 19, 24.