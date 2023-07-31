Что происходит с нашим рынком одежды после ухода западных брендов

Рязанцев, привыкших одеваться в бутиках торговых центров, уход ряда производителей тоже затронул и, наверняка, заставил пересмотреть модель закупок одежды.

Впрочем, Минпроторг уверяет: без одежды мы не останемся, за два-три года российские производители заполнят освободившуюся нишу. У нас есть свои акулы бизнеса - Gloria Jeans, Zаrina, Ostin, Sela, Savage, Henderson, Love Republic и т.д. Эти и другие компании уже наращивают обороты: по данным Центра развития перспективных технологий, производство текстиля за первый квартал этого года выросло на 21,9%, а верхней одежды - на 40,6%. Это больше, чем мы импортируем.

Сейчас, как говорят специалисты, наши производители смогут занять не менее 60% рынка. Но российский рынок - слишком лакомый кусок, чтобы на него облизывались только наши «гурманы» бизнеса. Уж что-что, а шить в «дружественных странах» очень даже умеют. Кроме того, часть ушедших зарубежных брендов вернулись на российский рынок.

Сегодняшний опрос должен дать ответ, является ли уход западных брендов проблемой? Вы нашли замену западным брендам одежды?

- Да, переключился на наших производителей;

- Открыл для себя товары из дружественных стран;

- Стал покупать вещи без бренда на маркетплейсе;

- Нет, страдаю, не могу найти замену;

- Я и раньше не покупал одежду западных брендов;

- Свой вариант – в комментариях.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.