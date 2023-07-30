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НовостиОбщество30 июля 2023 15:41

Рязанцев 31 июля ожидают небольшие дожди и плюс 28 градусов

В последний день июля в Рязани будет преобладать солнечная и сухая погода
Источник:kp.ru
В Рязанской области 31 июля ждут жару +28 и дожди.

В Рязанской области 31 июля ждут жару +28 и дожди.

В понедельник, 31 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в понедельник прогнозируется западный, порывами до десяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +10... +15 градусов, днем +23... +28 градусов.

Специалисты центра «Фобос» уверяют, что в последний день июля будет преобладать солнечная и сухая погода, а август уверенно стартует с летних позиций +25… +30 градусов.