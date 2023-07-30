Не состоялся тендер на установку трех новых светофоров в Рязани

В Рязани не нашли подрядчика на установку трех новых светофоров.

Не состоялся тендер на обустройство светофоров на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина, а также улице Кальной у школы №73 и на улице Спортивной у нового онкодиспансера. Соответствующее решение приняла комиссия 26 июля, отклонив заявки двух претендентов (их наименования отсутствуют, только идентификационный номер участника – Ред.)

В первом случае заявку отклонили из-за того, что участник предлагал для поставки товар (светофор) с характеристикой «Рабочий температурный диапазон, от +10 до +30°С» вместо «не ниже +15 - +35°С». Другой участник не предоставил документов, предусмотренных законодательством.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла - 14 млн 189 тыс. рублей. Все работы подрядчик должен был выполнить до 15 октября. В частности, на Первомайском проспекте светофорами с кнопкой вызова пешеходной фазы хотели оснастить переход на перекрестке с улицей Пожалостина. Этот объект должны были подключить к системе управления дорожным движением, а для наблюдения за ним у дома №9 на Первомайском проспекте специально установят обзорную видеокамеру (читать подробнее).