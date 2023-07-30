Появились подробности обнаружения трупа 76-летней рязанки в Касимовском районе

Труп 76-летней женщины с гнилостными изменениями обнаружили в Касимовском районе.

Воскресным утром 30 июля на приусадебном участке дома в деревне Самуловка Касимовского района обнаружили труп 76-летней местной жительницы. Об этом КП-Рязань сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, женщина умерла не меньше недели назад. Последний исходящий звонок с ее телефона зафиксирован 19 июля. Обнаружили пенсионерку соседи.

«О предварительной причине смерти трудно сказать, труп с гнилостными изменениями, но судебно-медицинская экспертиза назначена. Внешних признаков криминального характера на теле не обнаружено. В настоящее время выясняем все обстоятельства случившегося», - сообщил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Известно, что у женщины есть сын, проживающий в Москве. Сейчас он направляется в Рязанскую область.