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НовостиПроисшествия30 июля 2023 11:59

Появились подробности обнаружения трупа 76-летней рязанки в Касимовском районе

Последний раз женщина звонила со своего телефона 19 июля. А когда умерла, точно пока сказать никто не может
Источник:kp.ru
Труп 76-летней женщины с гнилостными изменениями обнаружили в Касимовском районе.

Труп 76-летней женщины с гнилостными изменениями обнаружили в Касимовском районе.

Воскресным утром 30 июля на приусадебном участке дома в деревне Самуловка Касимовского района обнаружили труп 76-летней местной жительницы. Об этом КП-Рязань сообщили в Следственном комитете.

По предварительным данным, женщина умерла не меньше недели назад. Последний исходящий звонок с ее телефона зафиксирован 19 июля. Обнаружили пенсионерку соседи.

«О предварительной причине смерти трудно сказать, труп с гнилостными изменениями, но судебно-медицинская экспертиза назначена. Внешних признаков криминального характера на теле не обнаружено. В настоящее время выясняем все обстоятельства случившегося», - сообщил следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Известно, что у женщины есть сын, проживающий в Москве. Сейчас он направляется в Рязанскую область.