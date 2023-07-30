Александру Бастрыкину доложат по делу о гибели школьника в спортлагере под Рязанью.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели подростка в центре специальной подготовки «Сова».

Школьник из Московской области получил удар битой по голове во время игры в лапту. В результате травмы мальчик впал в кому, и через две недели скончался в больнице.

После прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело.

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